Abschied nehmen: Verstorbener Altbischof Joachim Wanke (†84) in Erfurt beigesetzt

Erfurt - Unter großer Anteilnahme ist der frühere Bischof Joachim Wanke in Erfurt beigesetzt worden.

Im Erfurter Dom wurde Abschied von Altbischof Joachim Wanke (†84) genommen. © Bodo Schackow/dpa

Zur Totenmesse im voll besetzten Erfurter Dom versammelten sich auch zahlreiche Persönlichkeiten aus Kirche und Politik.

In seiner Predigt würdigte der Bischof von Magdeburg, Gerhard Feige (74), die Verdienste von Wanke für die katholische Kirche. "Zweifellos war Bischof Joachim Wanke in den 32 Jahren seiner Amtszeit eine der prägendsten Gestalten der katholischen Kirche in Ostdeutschland."

Er habe sich mutig und kreativ an den kirchlichen und gesellschaftlichen Wandlungsprozessen beteiligt, erklärte Feige.

Nach dem Gottesdienst wurde der schlichte Holzsarg mit dem Verstorbenen in einer Prozession aus dem Dom in den Kreuzgang gebracht und dort beigesetzt. Zum Abschluss erklang die Gloriosa.

Das Requiem im Erfurter Dom wurde aufgrund der zahlreichen Gläubigen, die von Wanke Abschied nahmen, auch in die benachbarte Severikirche übertragen. Rund 1000 Trauernde nahmen nach Bistumsangaben in Dom und Severikirche Abschied von Wanke.