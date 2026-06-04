Junger Skoda-Fahrer übersieht Radfahrer beim Abbiegen: Biker schwer verletzt

Erfurt - Am Mittwochabend wurde in Erfurt ein Fahrradfahrer von einem Skoda erfasst.

Der schwer verletzte Radfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © 123RF/sergeycherevko

Der 24-jährige Autofahrer wollte laut Polizeiangaben von der Friedrich-Engels-Straße in die Einfahrt eines Mehrfamilienhauses abbiegen.

Hierbei hatte der junge Mann nach bisherigen Erkenntnissen offenbar einen entgegenkommenden Fahrradfahrer übersehen, der auf dem Radweg unterwegs gewesen war.