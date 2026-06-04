Junger Skoda-Fahrer übersieht Radfahrer beim Abbiegen: Biker schwer verletzt
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Erfurt - Am Mittwochabend wurde in Erfurt ein Fahrradfahrer von einem Skoda erfasst.
Der 24-jährige Autofahrer wollte laut Polizeiangaben von der Friedrich-Engels-Straße in die Einfahrt eines Mehrfamilienhauses abbiegen.
Hierbei hatte der junge Mann nach bisherigen Erkenntnissen offenbar einen entgegenkommenden Fahrradfahrer übersehen, der auf dem Radweg unterwegs gewesen war.
Der 53-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.
Titelfoto: 123RF/sergeycherevko