Junger Skoda-Fahrer übersieht Radfahrer beim Abbiegen: Biker schwer verletzt

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Am Mittwochabend wurde in Erfurt ein Radfahrer von einem Skoda erfasst.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Am Mittwochabend wurde in Erfurt ein Fahrradfahrer von einem Skoda erfasst.

Der schwer verletzte Radfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto)
Der schwer verletzte Radfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto)  © 123RF/sergeycherevko

Der 24-jährige Autofahrer wollte laut Polizeiangaben von der Friedrich-Engels-Straße in die Einfahrt eines Mehrfamilienhauses abbiegen.

Hierbei hatte der junge Mann nach bisherigen Erkenntnissen offenbar einen entgegenkommenden Fahrradfahrer übersehen, der auf dem Radweg unterwegs gewesen war.

Der 53-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.

Titelfoto: 123RF/sergeycherevko

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