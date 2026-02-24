Achtung, ab Freitag fährt nichts mehr: Warnstreik stoppt Erfurts Nahverkehr

Erfurt - Wie die SWE (Stadtwerke Erfurt ) mitteilen, hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsunternehmen in Thüringen zu einem Warnstreik aufgerufen.

Während des Warnstreiks von ver.di stehen Busse und Straßenbahnen in Erfurt von Freitag bis Sonntag still. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Der Ausstand beginnt am Freitag, 27. Februar 2026, um 3 Uhr und endet am Sonntag, 1. März 2026, um 5.59 Uhr.

In Erfurt kommt es dadurch zu massiven Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr.

Wie die Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) mitteilen, wird der Betrieb im gesamten Zeitraum bestreikt. Sämtliche Bus- und Stadtbahnlinien verkehren nicht, auch der Schülerverkehr ist von den Ausfällen betroffen.