Einbruch in Erfurter Restaurant: Was die Diebe stehlen, sorgt für Verwunderung

Erfurt - Unbekannte sind zwischen Samstagabend und Montagmorgen in ein Restaurant in der Erfurter Altstadt eingebrochen .

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagabend und Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in der Erfurter Altstadt. (Symbolbild) © 123RF/sdecoret

Dabei hatten es die Täter laut Polizei nicht nur auf Bargeld, sondern auch auf drei Sammelfiguren abgesehen.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Einbrecher vermutlich über den offen stehenden Hausflur eines Nachbargebäudes in den Innenhof des Restaurants.

Dort überwanden sie eine Mauer und hebelten anschließend ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam auf. So verschafften sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Im Inneren brachen die Täter eine Kasse auf und entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Zudem nahmen sie drei frei zugängliche Sammelfiguren aus dem Gastraum mit.