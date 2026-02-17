Glättechaos in Erfurt: Elf Unfälle und stundenlange Behinderungen

Erfurt - Winterliche Straßenverhältnisse haben am Montag im gesamten Erfurter Stadtgebiet für viele Unfälle gesorgt.

Glatte Straßen führten am Montagmorgen in Erfurt zu zahlreichen Unfällen und Verkehrsbehinderungen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Zwischen 4.30 Uhr und 14 Uhr ereigneten sich nach Angaben der Polizei mindestens elf Verkehrsunfälle. Hinzu kamen mehrere Verkehrsbehinderungen.

Ursache waren Eis und Schneefall, was die Fahrbahnen stellenweise spiegelglatt machte. Dabei entstand teils erheblicher Sachschaden. Verletzte Personen wurden glücklicherweise nicht gemeldet.

Besonders betroffen war die B7 in Fahrtrichtung Weimar auf Höhe des Abzweigs zum Güterverkehrszentrum.