Mit Stöcken und Messer bewaffnet: Streit unter sechs Männern eskaliert im Stadtpark
Von Lilli Förter, Christian Rüdiger
Erfurt - Im Erfurter Stadtpark waren am Mittwoch mehrere Männer aneinandergeraten. Zwei Personen wurden leicht verletzt.
Wie die Polizei berichtet, waren die jungen Männer mit Stöcken und einem Messer bewaffnet.
Die Beamten nahmen den mit dem Messer bewaffneten Täter und einen weiteren Mann fest. Zuvor war ein Beteiligter mit dem Messer verletzt worden.
Da die vorläufig festgenommenen Männer aus Afghanistan stammen, mussten den Angaben nach Dolmetscher zur Vernehmung vor Ort sein.
Hintergrund und weitere Details, etwa, in welcher Beziehung die sechs jungen Männer zueinander stehen, sind Gegenstand der Ermittlungen.
