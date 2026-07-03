So viele Straftaten gab es im Vorfeld des AfD-Parteitags

Erfurt - Die stark präsente Polizei hat in Erfurt bereits erste Verstöße und Delikte im Vorfeld des AfD-Bundesparteitags aufgenommen.

Die Polizei hat sich seit Monaten auf dieses Wochenende vorbereitet. © Martin Schutt/dpa

69 Straftaten und zehn Ordnungswidrigkeiten seien bis zum frühen Nachmittag erfasst worden, sagte der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Patrick Martin in einem Online-Video der Polizei. Dabei handle es sich größtenteils um Graffiti.

Außerdem habe es zur Mittagszeit die erste Versammlung an der Messe mit etwa 30 Teilnehmern des Bündnisses "Widersetzen" gegeben. Die AfD nutzt die Messe für den Parteitag.

Das Bündnis Widersetzen bekräftige derweil, es wolle den AfD-Bundesparteitag mit Blockaden verhindern - und rechnet mit viel Unterstützung. "Wir werden uns mit Zehntausenden, mit unseren Körpern entschlossen dem Faschismus entgegenstellen", erklärte ein Sprecher des Bündnisses. "Unser Ziel sind alle Zufahrtsstraßen zur Messe. Wir kommen von allen Seiten", heißt es in einem Papier des Bündnisses.

Mit Tausenden Teilnehmern rechnet auch ein Bündnis "Zusammenstehen", dem Gewerkschaften, Parteien und Initiativen angehören. Es plant eine große Kundgebung in Sichtweite des AfD-Parteitags am Samstag.