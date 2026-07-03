IKEA in Erfurt macht am Wochenende zu: Reaktion auf zahlreiche Sperrungen

Erfurt - IKEA bereitet sich auf das Wochenende in Erfurt vor und trifft eine Maßnahme, die das eigene Geschäft betrifft.

Der IKEA-Standort in Erfurt bleibt am Wochenende geschlossen. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Wie das schwedische Unternehmen mitteilte, bleibt das Einrichtungshaus am Standort Erfurt am Samstag (4. Juli) geschlossen. Als Grund nennt IKEA auf der eigenen Internetseite eine "eingeschränkte Erreichbarkeit".

Das Möbelhaus liegt zwar nicht in der Kern-Sperrzone des Messegeländes wo der AfD-Bundesparteitag stattfindet, dennoch sei laut dem Möbelhaus ein normaler Betrieb an diesem Wochenende nicht möglich.

Die Eisenacher Straße, an der IKEA liegt, ist ein Zufahrtsweg zum Messegelände. Deshalb ist die Straße ab Freitagmittag für den regulären Verkehr gesperrt. Wie die Stadt Erfurt erklärte, kann es dadurch zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen.

Neben dem Autoverkehr ist auch der ÖPNV betroffen. Normalerweise wird der IKEA-Standort in Erfurt von der Buslinie 80 angefahren.