Erfurt wird abgeriegelt: Verkehr behindert, Straßen gesperrt, Busse fahren nicht mehr

Erfurt - Das herausfordernde Wochenende in Erfurt hat am Freitagmittag offiziell begonnen.

Die Polizei ist an diesem Wochenende in Erfurt omnipräsent. © Martin Schutt/dpa

Wie die Stadtverwaltung Erfurt erklärte, sind die Absperrungen in der Gothaer Straße und der Eisenacher Straße planmäßig erfolgt. Die angekündigten Sperrungen gelten den Angaben nach "ab jetzt".

Im öffentlichen Personennahverkehr wird es ebenfalls das gesamte Wochenende zu Einschränkungen und teils Ausfällen kommen.

Beispielsweise wird die Stadtbahn-Linie 2 bis zum Betriebsschluss am Sonntag umgeleitet. Zwischen Gothaer Platz und P+R-Platz Messe findet in diesem Zeitraum kein Stadtbahnverkehr statt. Dieser Bereich in Erfurt gilt am Wochenende als hochsensibel, weil auf dem Messegelände der AfD-Bundesparteitag stattfindet und zahlreiche Proteste angekündigt sind.

Die Bus-Linie 80 wird bis zum Betriebsschluss am Sonntag sogar vollständig eingestellt, teilten die Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG) mit.

Auf der Bus-Linie 61 werden die Haltestellen Rembrandtstraße, Samuel-Beck-Weg, Roter Stein und Tannenwäldchen bis Montag (6. Juli, 6 Uhr) nicht angefahren.