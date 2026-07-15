Arbeiten an Erfurter Brücke: Verkehr wochenlang eingeschränkt

Erfurt - Im Erfurter Stadtzentrum kommt es wegen der Erneuerung an einer Brücke am Schmidtstedter Knoten ab Ende Juli zu Einschränkungen im Verkehr.

Wegen Bauarbeiten an einer Brücke am Schmidtstedter Knoten kommt es ab Ende Juli zu Einschränkungen im Verkehr. © Martin Schutt/dpa

Wegen der Arbeiten gebe es vom 30. Juli bis 30. September 2026 Änderungen bei Nah- und Fernverkehr, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Auch im Straßenverkehr wird es Sperrungen und Umleitungen geben.

Ab dem 3. August wird demnach die Stauffenbergallee in nördlicher Richtung gesperrt, ab dem 8. August folgt die Gegenrichtung. Ab diesem Zeitpunkt müssen Autofahrer eine Umleitung an dem viel befahrenen Knotenpunkt nehmen.

Der Kreuzungsbereich soll ab 22. August wieder befahrbar sein, die Stauffenbergallee bleibt jedoch bis Ende Oktober gesperrt.



Im Fernverkehr entfällt demnach die Verbindung mit dem sogenannten Sprinter zwischen München und Berlin. Alle anderen ICEs auf der Strecke sollen bestehen bleiben.