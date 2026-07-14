Kurioser Polizeieinsatz: Frau klaut Nummernschild und kuschelt damit im eigenen Bett

Erfurt - Eine 45-Jährige hat am Wochenende in Erfurt einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Polizei ermittelt gegen Frau wegen Sachbeschädigung und Diebstahls. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Beamten erklärten, war die polizeibekannte Frau am Samstagabend gegen 18.30 Uhr mehrfach auf ein geparktes Auto in der Konrad-Zuse-Straße gesprungen. Dadurch entstanden Dellen an der Motorhaube sowie am Fahrzeugdach.

Danach hatte die Dame das hintere Nummernschild abgerissen und mit in ihre Wohnung genommen. In der Folge traf die alarmierte Polizei an der Adresse der 45-Jährigen ein.

Das geklaute Kennzeichen übergab die Frau daraufhin freiwillig den Beamten. Anschließend teilte sie mit, dass sie das Nummernschild mit ins Bett genommen und damit gekuschelt hatte.