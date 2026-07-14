AfD-Parteitag in Erfurt: So vielen Straftaten geht die Polizei jetzt nach

Erfurt - Nach dem AfD-Bundesparteitag geht die Thüringer Polizei 74 Straftaten und 13 Ordnungswidrigkeiten nach.

Die Polizei war während des AfD-Bundesparteitages in Erfurt im Dauereinsatz. © Michael Reichel/dpa

Insgesamt laufen nach Polizeiangaben Ermittlungen gegen 35 Beschuldigte. Zuerst hatte die "Thüringer Allgemeine" über die Zahlen berichtet. Bereits im Vorfeld des Parteitages waren 82 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten erfasst worden.

Beim Bundesparteitag der Rechtspopulisten am ersten Juli-Wochenende in Erfurt waren nach Angaben der Polizei rund 31.000 Demonstranten in der Stadt unterwegs. Die Polizei sicherte sowohl die Demonstrationen als auch den Parteitag ab und setzte dafür auf massive Präsenz. Tausende Polizisten waren im Einsatz.

Während die große Masse der Menschen auf den Straßen friedlich demonstrierte, kam es vereinzelt auch zu Gewalt. Bei den Protesten wurden drei Reporter des rechtskonservativen Portals "Apollo News" körperlich angegriffen.

Nach Angaben der Polizei wird in diesem Zusammenhang gegen zwei noch unbekannte Personen sowie gegen eine bereits bekannte Person wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.