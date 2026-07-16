Verdacht auf Brandstiftung: Mehrere Fahrzeuge brennen auf Parkplatz

Erfurt - In Erfurt sind in der Nacht zu Donnerstag mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Es ist der zweite Brand innerhalb kürzester Zeit.

Mehrere Fahrzeuge brannten. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Laut Polizeiangaben brannten auf einem Parkplatz am Alfred-Delp-Ring im Stadtteil Roter Berg vier Autos und ein Transporter nahezu vollständig aus.

Die Feuerwehr war zwar schnell vor Ort, konnte die Fahrzeuge jedoch nicht mehr retten.

Bereits am Dienstagabend hatte am Nettelbeckufer in Erfurt ein BMW in Flammen gestanden.

Wie die Polizei erklärte, war das Auto vollständig ausgebrannt. Allein in diesem Fall entstand ein Sachschaden von rund 180.000 Euro.