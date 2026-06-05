Auto in Erfurt angezündet: Feuer löst Kettenreaktion aus

Erfurt - Auf einem Parkplatz in Erfurt hat am frühen Freitagmorgen ein Auto gebrannt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nun ermittelt die Kripo. (Symbolfoto) © dpa/Boris Rössler

Bislang noch unbekannte Täter hatten gegen 2.30 Uhr im Bereich der Györer Straße ein Fahrzeug angezündet, teilte die Polizei mit.

Das Auto geriet daraufhin in Vollbrand. Anschließend griffen die Flammen auf weitere Fahrzeuge über. Die Feuerwehr konnten den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern.

Laut den Beamten wurden insgesamt fünf Autos durch den Brand demoliert. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro beziffert.