Auto in Erfurt angezündet: Feuer löst Kettenreaktion aus
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Erfurt - Auf einem Parkplatz in Erfurt hat am frühen Freitagmorgen ein Auto gebrannt.
Bislang noch unbekannte Täter hatten gegen 2.30 Uhr im Bereich der Györer Straße ein Fahrzeug angezündet, teilte die Polizei mit.
Das Auto geriet daraufhin in Vollbrand. Anschließend griffen die Flammen auf weitere Fahrzeuge über. Die Feuerwehr konnten den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern.
Laut den Beamten wurden insgesamt fünf Autos durch den Brand demoliert. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro beziffert.
Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0361/5743-24602 entgegen.
Titelfoto: dpa/Boris Rössler