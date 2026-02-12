Beim 29. Erfurter Entenrennen winken den Siegern Mega-Preise

Erfurt - Das Erfurter Entenrennen gehört seit fast drei Jahrzehnten zu den Veranstaltungshöhepunkten in Thüringens Landeshauptstadt. In diesem Jahr findet das Event zum 29. Mal statt.

Das Erfurter Entenrennen ist ein echtes Highlight. (Archivfoto) © Jacob Schröter/dpa

Wie die Stadt Erfurt mitteilte, wird die beliebte Familienveranstaltung am 21. März 2026 ausgetragen. Dann werden sich wieder Tausende Gummienten auf der Gera zwischen Luisenpark und Krämerbrücke liefern.

In diesem Jahr wird es allerdings ein paar Neuerungen geben - unter anderem wird mehr auf die Umwelt geachtet. Damit Styropor, Glitzer und Co. nicht ins Gewässer gelangen, dürfen die roten und gelben Rennenten ausschließlich bemalt werden. Laut Stadtangaben werden insgesamt 3500 Enten verkauft, die an den Start gehen können.

Außerdem werden 500 weiße Schmuckenten verkauft. Diese dürfen jedoch nicht an den Start gehen, aber nach Lust und Laune kreativ verschönert werden. Am Renntag wird um 10.30 Uhr die schönste Schmuckente im Luisenpark gekürt. Der oder die Siegerin darf sich dann über eine Nintendo Switch 2 freuen.

Dem Besitzer der siegreichen Ente des traditionellen Rennens (Start: 11 Uhr) winkt eine PlayStation 5, teilte die Stadt mit.