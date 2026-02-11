Politisch motivierter Angriff in Erfurt? Junger Mann schwer im Gesicht verletzt

Erfurt - In der Nacht zu Mittwoch wurde ein junger Mann in Erfurt offenbar Opfer eines politisch motivierten Angriffs.

Die Kriminalpolizei hatten vor Ort Spuren gesichert. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Der 23-Jährige war gegen 1.40 Uhr in der Erfurter Altstadt im Bereich der Straßenbahn-Wendeschleife "An den Graden/Fischersand" von mehreren bislang unbekannten Tätern attackiert worden, teilte die Polizei mit.

Der junge Mann wurde bei dem Übergriff mit einem unbekannten Gegenstand schwer im Gesichts- und Handbereich verletzt. Während der Tat sollen die Angreifer ihr Opfer wegen seines Aussehens beleidigt haben, heißt es. Die Äußerungen hatten den Angaben nach einen politischen Hintergrund. Der Mann habe die niederländische Staatsbürgerschaft.

Nach dem Angriff flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte die Gruppe nicht gefunden werden.

Der verletzte 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kripo sicherte am Tatort Spuren. Unter den Angreifern soll sich mindestens ein Mann befunden haben, der akzentfrei Deutsch gesprochen hat.