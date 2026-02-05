Feuer zerstört Garage und Auto, dann greifen die Flammen auf das Haus über

Erfurt - In Erfurt-Mittelhausen haben am Mittwochnachmittag eine Garage und ein Dachstuhl gebrannt.

Das Feuer verursachte einen Schaden im sechsstelligen Bereich. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei erklärte, soll das Feuer an einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Garage ausgebrochen sein.

Die Flammen griffen anschließend auf den Dachstuhl des angrenzende Einfamilienhaus über.

Ein in der Garage geparkter Citroën brannte komplett aus. Auch die Photovoltaik-Anlage wurde beschädigt.

