Feuer zerstört Garage und Auto, dann greifen die Flammen auf das Haus über
Von Katharina Kausche, Christian Rüdiger
Erfurt - In Erfurt-Mittelhausen haben am Mittwochnachmittag eine Garage und ein Dachstuhl gebrannt.
Wie die Polizei erklärte, soll das Feuer an einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Garage ausgebrochen sein.
Die Flammen griffen anschließend auf den Dachstuhl des angrenzende Einfamilienhaus über.
Ein in der Garage geparkter Citroën brannte komplett aus. Auch die Photovoltaik-Anlage wurde beschädigt.
Der Eigentümer des Hauses blieb den Angaben nach unverletzt. Durch das Feuer entstand ein Schaden von schätzungsweise 110.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa