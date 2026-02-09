Über Rot gefahren? VW-Fahrer und Kind nach Unfall mit Straßenbahn verletzt

Erfurt - Im Norden von Erfurt sind am Sonntagnachmittag ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Ein Mensch wurde schwer verletzt.

Die Polizei versucht, die genauen Umstände des Unfalls zu klären. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Ein 46-jähriger Volkswagen-Fahrer war gegen 15.20 Uhr an der Kreuzung Warschauer Straße/Berliner Straße offenbar über eine rote Ampel gefahren, teilte die Polizei am Montag mit.

Beim darauffolgenden Abbiegen in ein angrenzendes Wohngebiet übersah er eine parallel in Richtung Nordhäuser Straße fahrende Straßenbahn der Linie 6. Beide Fahrzeuge kollidierten anschließend. Hierbei wurde der Volkswagen auf der Fahrerseite stark demoliert.

Der Autofahrer verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein 12-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Fahrgäste der Straßenbahn sowie der Triebwagenführer blieben den Angaben nach unverletzt.