Beim Bremsen die Kontrolle verloren: Junger Motorradfahrer stirbt auf B4

Erfurt - In Erfurt ist am Montag ein junger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Der junge Motorradfahrer überlebte den Unfall nicht. (Symbolfoto) © 123RF/osobystist

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das folgenschwere Unglück gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße vier - stadtauswärts.

Den Angaben nach hatte ein 32-jähriger Motorradfahrer bei einem Bremsvorgang zwischen den Anschlussstellen Gispersleben und der A71 die Kontrolle über seine Maschine verloren.

Der junge Mann stürzte daraufhin und zog sich schwere Verletzungen zu. Diese waren so gravierend, dass er noch an der Unfallstelle starb. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Um die genauen Umstände des Unfalls zu klären, wurde ein Gutachter an den Unglücksort bestellt.