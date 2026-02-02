Besucheransturm: Wegen dieser Messe strömten die Menschen nach Erfurt

Erfurt - Die Manga- und Gamingmesse "MAG-C" in Erfurt war für viele Menschen in diesem Jahr ein beliebtes Ausflugsziel.

Zahlreiche Menschen harrten in der Kälte aus, um die Manga- und Gamingmesse zu besuchen. © Michael Reichel/dpa

Laut Messeangaben lockte die Veranstaltung mehr als 12.500 Besucher an und damit etwas mehr als ein Jahr zuvor.

Am 31. Januar und 1. Februar erlebten die Gäste auf dem Messegelände ein japanisches Flair. Besucher konnten in die Welt von Mangas, Anime und japanischer Popkultur eintauchen.

Das Verkosten von japanischem Trend-Food und das Stöbern durch die Mode- und Musikwelt Japans waren ebenfalls möglich und ließen die Herzen der Manga- und Gaming-Fans höher schlagen.

Darüber hinaus gab es in diesem Jahr deutlich mehr Angebote für die Cosplay-Szene. Hierbei verkleiden sich Menschen überwiegend als Charaktere aus animierten Serien oder Videospielen.