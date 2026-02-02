Schwangere Frau involviert: Zahlreiche Glätteunfälle in Erfurt
Zwischen 5 Uhr und 11 Uhr ereigneten sich ingesamt zwölf Glätteunfälle im Erfurter Stadtgebiet, teilte die Polizei mit.
Gekracht hatte es schwerpunktmäßig vor allem im Stadtteil Melchendorf, insbesondere in den Wohngebieten Drosselberg und Buchenberg.
Betroffen war aber auch der Haarberg in Fahrtrichtung Autobahnanschlussstelle Erfurt-Ost. Dort war die Fahrbahn stellenweise spiegelglatt, erklärten die Beamten.
An einem der Unfälle war auch eine schwangere Frau beteiligt. Sie blieb den bisherigen Angaben nach unverletzt, wurde allerdings vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.
