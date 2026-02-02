Schwangere Frau involviert: Zahlreiche Glätteunfälle in Erfurt

Erfurt - In Erfurt hat es am Montagmorgen zahlreiche Unfälle gegeben.

Mehrere Glätteunfälle gab es zum Wochenstart in Erfurt. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Zwischen 5 Uhr und 11 Uhr ereigneten sich ingesamt zwölf Glätteunfälle im Erfurter Stadtgebiet, teilte die Polizei mit.

Gekracht hatte es schwerpunktmäßig vor allem im Stadtteil Melchendorf, insbesondere in den Wohngebieten Drosselberg und Buchenberg.

Betroffen war aber auch der Haarberg in Fahrtrichtung Autobahnanschlussstelle Erfurt-Ost. Dort war die Fahrbahn stellenweise spiegelglatt, erklärten die Beamten.