Zeichen der Solidarität: Stadt Erfurt verspricht Zalando-Mitarbeitern Hilfe

Erfurt - Die Stadt Erfurt solidarisiert sich mit den Mitarbeitern des vom Aus bedrohten ortsansässigen Zalando-Standortes .

Das Zalando-Logistikzentrum in Erfurt soll noch in diesem Jahr geschlossen werden. © Jacob Schröter/dpa

Auf einer Sondersitzung des Stadtrates am Mittwochabend wurde den Betroffenen Hilfe versprochen.

In einer Stellungnahme kritisierte der Stadtrat die Entscheidung der Unternehmensführung von Zalando zur kompletten Schließung des Erfurter Standortes. Weiterhin sprach sich der Stadtrat dagegen aus, die Komplettschließung des Zalandostandortes einfach nur zur Kenntnis zu nehmen.

"Der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt nimmt die angekündigte Schließung des Zalando-Standortes mit großer Sorge zur Kenntnis und bringt seine Solidarität mit den betroffenen Beschäftigten, ihren Angehörigen sowie den örtlichen Geschäftspartnern zum Ausdruck."

Demnach werde alles getan, um den Beschäftigten bei der Jobsuche und im Kampf und Abfindungen zu unterstützen. Bereits im Februar soll es eine erste Jobbörse geben. Dort sollen sich rund 60 Firmen mit ihren freien Stellen vorstellen.