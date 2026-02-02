Liebe auf vier Pfoten: Bark Date startet neue Saison in Erfurt
Erfurt - Erfurt startet tierisch ins neue Jahr: Am Sonntag findet von 11 bis 13 Uhr das erste Bark Date 2026 auf der Hundewiese im Nordpark statt.
In entspannter Atmosphäre können Besucherinnen und Besucher Hunde aus dem Tierschutz kennenlernen, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind.
Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2025 geht das deutschlandweit erste Live-Event dieser Art auch in diesem Jahr weiter. Insgesamt sind mehrere Bark Dates in Erfurt geplant, den Auftakt macht das Treffen im Februar.
Bis zu 30 Hunde aus regionalen Tierschutzvereinen nehmen pro Bark Date teil. Begleitet werden sie von ihren Pflegestellen oder Mitarbeitenden der Tierheime.
Alle Hunde sind an der Leine und werden von ihnen vertrauten Personen geführt. Auf der Wiese verteilen sich die Hund-Mensch-Paare mit ausreichend Abstand, sodass ruhige und stressfreie Begegnungen möglich sind.
Mit Herz für den Tierschutz
Das Bark Date ist kostenlos und kann ohne Anmeldung besucht werden. Interessierte dürfen sich frei über die Wiese bewegen, Fragen stellen und ganz unverbindlich Kontakt zu den Hunden aufnehmen. Besteht Interesse an einem Tier, informieren die beteiligten Tierschutzvereine vor Ort über Charakter, Bedürfnisse und den weiteren Vermittlungsprozess.
Organisiert wird das Event von einem Team aus ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Menschen und Hunde auf unkomplizierte Weise zusammenzubringen.
Titelfoto: Lisa Williamson