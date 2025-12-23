Besuchermagnet: So viele Menschen strömten auf den 175. Erfurter Weihnachtsmarkt

Erfurt - Der 175. Erfurter Weihnachtsmarkt ist offiziell zu Ende. Die Stadt zieht ein positives Fazit.

Thüringens größter Weihnachtsmarkt auf dem Erfurter Domplatz ist am Montag offiziell zu Ende gegangen. © Michael Reichel/dpa

Wie die Stadtverwaltung erklärte, besuchten vom 25. November bis zum 22. Dezember rund 1,4 Millionen Menschen Thüringens größten Weihnachtsmarkt am Erfurter Domplatz.

Damit wurden etwa 150.000 Gäste mehr gezählt als im vergangenen Jahr. Der besucherstärkste Tag war den Angaben nach Samstag, der 13. Dezember, mit knapp über 92.000 Menschen.

"Der Erfurter Weihnachtsmarkt ist für viele Menschen ein fester Bestandteil der Adventszeit – ein Ort der Begegnung, des Miteinanders und der Besinnung", wird Dr. Christian Horn, Kulturdirektor der Landeshauptstadt Erfurt, in der Mitteilung zitiert.