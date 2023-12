Betrunkener BMW-Fahrer fällt Ampelmast

Erfurt - Die Fahrt von einem BMW fand am Samstag in Erfurt ein jähes Ende!

Die Ampel war nicht mehr funktionsfähig, der BMW musste abgeschleppt werden. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Ein 38 Jahre alter Autofahrer kam am Nachmittag in der Binderslebener Landstraße auf Höhe des Pfortenwegs von der Straße ab, berichtet die Polizei am Sonntag.

Dabei krachte das Fahrzeug frontal gegen einen Ampelmast, der umkippte.

Sowohl die Ampel als auch der BMW wurden erheblich beschädigt - die Schadenssumme beträgt rund 13.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab, dass der Autofahrer mehr als ein Promille im Blut hatte.