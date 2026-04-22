Bioladen und Café: "Clärchen" in Erfurt lädt zum Einkaufen und Verweilen ein

Erfurt - Seit 2015 gibt es das "Clärchen" in Erfurt - gegründet von Inhaber Tim mit einer klaren Idee: nachhaltiger Konsum ohne Verpackungsmüll.

Im "Clärchen" in Erfurt können Kundinnen und Kunden viele Produkte unverpackt einkaufen und frisch zubereitete Speisen im Bistro genießen. © Marie Pohland

"Wir haben den Laden hier gegründet, weil ich so einen Laden gesucht habe damals", sagt er. Seit 2019 gehört auch ein Bistro zum Konzept, das künftig noch stärker in den Fokus rücken soll.

Im Laden selbst dreht sich alles um bewusstes Einkaufen. Kundinnen und Kunden können viele Produkte wie Reis, Haferflocken, Nudeln, Tee oder Gewürze aus sogenannten Bins selbst abfüllen, am besten in mitgebrachte Behälter. Auch bei Obst und Gemüse wird konsequent auf Regionalität und Saisonalität geachtet.

Darüber hinaus bietet das "Clärchen" ein breites Sortiment: von Saatgut über Getränke bis hin zu Glasstrohhalmen. Auch Brot und Backwaren, darunter selbst gebackene Brötchen, gehören dazu. Im Bereich Bad- und Hygieneartikel finden sich unter anderem festes Shampoo oder lose Reinigungsmittel, die ebenfalls selbst abgefüllt werden können.

Ein wichtiger Bestandteil ist inzwischen das Bistro: Hier gibt es unter anderem selbst gemachte Aufstriche, Quiche, Suppen sowie Kaffee und Tee. "Wir öffnen den Raum für Menschen, um sich zu treffen, sich zu connecten, eine schöne Zeit zu haben, unsere gesunden Sachen zu essen, auch die selbst gemachten Sachen", beschreibt Tim das Konzept.