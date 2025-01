Bombendrohung an Erfurter Schule: Polizei evakuiert Gebäude

Erfurt - Die Friedrich-Ebert-Schule in Erfurt wurde am Donnerstagmorgen wegen einer Bombendrohung evakuiert.

Die Polizei riegelte den Bereich weiträumig ab. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Laut Angaben der Polizei ging die Drohung am Morgen per E-Mail ein. Die Beamten rückten daraufhin mit einem Großaufgebot an und räumten das Gebäude.

Die 300 Schülerinnen und Schüler sowie 30 Lehrerinnen und Lehrer wurden anschließend in der benachbarten Berufsschule untergebracht.

Ein Großteil der Schüler wurde bereits von den Eltern abgeholt. Unterricht wird am Donnerstag wohl nicht mehr stattfinden.

Das Gebäude wird untersucht, die Ermittlungen laufen.

Im vergangenen November gab es bereits einen Polizeieinsatz in der Friedrich-Ebert-Schule. Damals wurde in die Bildungseinrichtung eingebrochen.