Bundesparteitag der AfD: Erfurt ist vorbereitet, umfangreiche Absperrungen aufgebaut

Erfurt - Die Polizei fühlt sich für den Einsatz zum AfD-Bundesparteitag an diesem Wochenende in Erfurt gut gerüstet.

Absperrungen wurden in Erfurt aufgebaut. © NEWS5 / Lars Haubner

Von Freitag bis Sonntag sind mehrere tausend Kräfte aus dem gesamten Bundesgebiet im Bereich der Messe und auch in der Innenstadt im Einsatz, teilte die Polizei Thüringen mit. "Wir sind flächendeckend präsent, um aktiv auf alle Situationen reagieren zu können.

Unsere Ziele sind die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung sowie die Ausübung der verfassungsmäßigen Grundrechte der Versammlungsfreiheit, der Pressefreiheit als auch des Parteienprivilegs."

Um pünktlich zum Start dieses herausfordernden Wochenendes gewappnet zu sein, wurden kilometerlange Absperrungen in Form von Polizeigittern rund um den Bereich des Messegeländes aufgebaut.

"Unser Auftrag umfasst die Einhaltung geltender Gesetze, den Schutz der Allgemeinheit und die Verfolgung von Straftaten. Protest ist legitim. Daher werden wir friedliche Kundgebungen schützen und begleiten. Gewalt und unverhältnismäßige Grundrechtseinschränkungen Dritter werden allerdings nicht toleriert und konsequent verfolgt", hieß es.