Bunt, laut, farbenfrohes Spektakel: Der Karneval zieht durch Erfurt

Erfurt - Buntes Treiben und jede Menge gute Laune: In Erfurt findet am heutigen Sonntagnachmittag ein großer Karnevalsumzug statt.

In Erfurt findet am Sonntagnachmittag ein großer Karnevalsumzug statt. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Die Veranstaltung wird zahlreiche Narren anlocken. Rund 2000 Personen werden bei dem Zug erwartet, welcher laut Stadtangaben um 13.11 Uhr losgehen soll.

Der Umzug führt rund vier Kilometer durch die Erfurter Innenstadt. Unter anderem wird der Zug auf der Andreasstraße, Moritzwallstraße, Schlüterstraße und auch auf dem Juri-Gagarin-Ring laufen. Start und Ziel ist der Domplatz, wie die Stadt Erfurt mitteilte.

Wegen des Karnevalsumzugs und der Streckenführung kommt es zu Einschränkungen. Unter anderem ist die Einfahrt in Parkhaus am Domplatz wegen der geplanten Straßensperrungen zwischen 11.30 Uhr und 16.30 Uhr nicht möglich.