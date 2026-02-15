Trotz Anfeindungen und Protesten: Mahmud-Moschee in Erfurt eingeweiht

Erfurt - Nach über sieben Jahren Bauzeit und Anfeindungen ist am Samstag Thüringens erster Moschee-Neubau in Erfurt eröffnet worden.

Die Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde wurde offiziell eingeweiht. © Bodo Schackow/dpa

Die Mahmud-Moschee im Ortsteil Marbach wurde von der Ahmadiyya Gemeinde erbaut. Nach deren Angaben handelt es sich um das erste muslimische Gotteshaus mit Kuppel und einem kleinen Minarett in den fünf ostdeutschen Bundesländern. Am Sonntag sei die Öffentlichkeit zu einem "Tag der offenen Moschee" eingeladen.

Zu den Gästen der Eröffnungsfeier gehörten Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche, der jüdischen Landesgemeinde sowie Landes- und Kommunalpolitiker.

"Der Weg bis hierher war lang und von Herausforderungen und Prüfungen geprägt", sagte der Sprecher der Erfurter Ahmadiyya-Gemeinde, Mohammad Suleman Malik. Die Moschee solle ein Haus des Gebets sein, aber auch ein Haus des Dialogs, des Respekts - sie solle "eine Brücke bauen zwischen Menschen und zwischen Religionen".

Die Gemeinde stehe zu Prinzipien wie Friedfertigkeit, Transparenz, Offenheit und Dialog sowie für soziales Engagement.