Café, Keramik, Konzerte: Universal Drogerie setzt auf kreatives Miteinander

Erfurt - In der Universal Drogerie in der Webergasse 25 in Erfurt treffen Café , Keramikatelier und kulturelle Veranstaltungen aufeinander.

In der Universal Drogerie treffen Café, Keramikwerkstatt und kulturelle Veranstaltungen aufeinander. © Marie Pohland

Der kleine Laden hat sich in den vergangenen zwei Jahren zu einem besonderen Treffpunkt entwickelt. Inhaber Philip beschreibt das Konzept als ein "schönes Mischkonzept aus Werkstatt und Café".

Die Idee entstand aus gemeinsamen Café-Pop-ups im früheren Atelier seiner Geschäftspartnerin Nina - das Konzept kam so gut an, dass schließlich die Universal Drogerie daraus hervorging. Inzwischen gibt es sie seit fast zwei Jahren, das Jubiläum wird am 6. Juni gefeiert.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur Gastronomie: Neben Getränken und Kuchen werden vor Ort auch Keramiken hergestellt, aus denen die Gäste ihre Getränke serviert bekommen und direkt im Laden für zu Hause kaufen können.

Gleichzeitig versteht sich die Universal Drogerie als Plattform für kreative Projekte. Ziel ist es, ein "schönes, bunt gemischtes kulturelles Angebot kostenfrei zu etablieren".