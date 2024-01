19-Jähriger mit Baseballschläger angegriffen: Luftrettung im Einsatz, fünf Personen festgenommen!

Remptendorf - Ein 19-Jähriger ist am Sonntag in Remptendorf (Saale-Orla-Kreis) angegriffen und schwer verletzt worden. Fünf Personen wurden vorläufig festgenommen.

Der 19-Jährige wurde schwer verletzt - die Luftrettung war im Einsatz. (Symbolbild) © Kachel_123RF/raecher

Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, sei es bereits am Vorabend offensichtlich zwischen zwei Personengruppen auf einer Veranstaltung in Remptendorf zu einem verbalen Streit mit anschließendem Handgemenge gekommen.

Am Folgetag begaben sich den Angaben nach mehrere Männer in einen Jugendclub in Remptendorf und stellten einen 19-jährigen zur Rede. Dabei wurde auf den aktuellen Ermittlungsstand verwiesen.

In der Folge griffen die nunmehr fünf Tatverdächtigen (deutsch, im Alter von 18 bis 29 Jahren, polizeibekannt) den 19-Jährigen laut Polizei mit einem Baseballschläger an. Er habe nicht unerhebliche Kopfverletzungen erlitten, hieß es.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Aktuellen Erkenntnissen zufolge sei der Zustand des jungen Mannes nicht lebensbedrohlich, hieß es am Mittag.