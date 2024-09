80-Jähriger wird Opfer von Trickbetrug: Welche Rolle dabei ein Kochtopf spielte

Erfurt - Zu einem erfolgreichen Trickbetrug ist es am Dienstag in Erfurt gekommen. Das Opfer: ein 80-jähriger Mann!

Die Polizei rät: "Informieren Sie sich und Ihre Angehörigen über die unterschiedlichen Betrugsmaschen." (Symbolbild) © 123rf/nx123nx

Unbekannte riefen den Mann in den Nachmittagsstunden an, wie am Mittwoch aus Angaben der Polizei hervorging. Die Täter hätten sich als Polizeibeamte ausgegeben und dem Senior vorgegaukelt, dass Betrüger unterwegs wären und die Polizei nun sein Geld sichern würde.



Laut Polizei deponierte der Rentner - davon überzeugt, das Richtige zu tun - etwa 40.000 Euro Bargeld und mehrere Geldkarten in einem Kochtopf vor seiner Haustür.

Ein schwarz gekleideter Mann sei nach kurzer Zeit erschienen, habe den Topf an sich genommen und sei in unbekannte Richtung verschwunden, hieß es.

Von Juli bis September verzeichnete die Polizei nach eigenen Angaben 74 Fälle in Erfurt und im Landkreis Sömmerda, bei denen Betrüger Opfer um ihr Geld bringen wollten.