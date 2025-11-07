Alle oder keiner: Mann blockiert Bahnstrecke aus Trotz

Gotha - Am Donnerstagabend gab es Einschränkungen für Bahnreisende auf der Strecke zwischen Erfurt und Eisenach.

Die Bundespolizei kümmerte sich um den Zwischenfall. (Symbolbild) © Bildmontage: Marcus Brandt/dpa, Boris Roessler/dpa

Grund dafür war laut Aussagen der Polizei ein Mann, der einen Regionalzug an der Haltestelle Gotha-Ost an der Weiterfahrt gehindert hatte.

Dem 21-Jährigen wurde zuvor die Weiterfahrt in der Bahn verweigert.

Aus diesem Grund setzte sich der Mann anschließend demonstrativ vor den Zug und blockierte dadurch die Abfahrt. Als die Bundespolizei eintraf, verließ der junge Mann den Gefahrenbereich.