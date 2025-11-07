Alle oder keiner: Mann blockiert Bahnstrecke aus Trotz
Gotha - Am Donnerstagabend gab es Einschränkungen für Bahnreisende auf der Strecke zwischen Erfurt und Eisenach.
Grund dafür war laut Aussagen der Polizei ein Mann, der einen Regionalzug an der Haltestelle Gotha-Ost an der Weiterfahrt gehindert hatte.
Dem 21-Jährigen wurde zuvor die Weiterfahrt in der Bahn verweigert.
Aus diesem Grund setzte sich der Mann anschließend demonstrativ vor den Zug und blockierte dadurch die Abfahrt. Als die Bundespolizei eintraf, verließ der junge Mann den Gefahrenbereich.
Er wirkte psychisch sehr auffällig, weshalb medizinisches Personal hinzugezogen wurde, das ihn anschließend in ein Krankenhaus brachte.
Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Nötigung gegen ihn. Durch den Vorfall kam die Bahn fast eine Stunde zu spät.
