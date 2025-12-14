Ungewöhnlicher Polizeieinsatz: Gestohlene Schafe in Wohnhaus entdeckt

Erfurt - Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in der Nacht von Samstag auf Sonntag i n Wallichen .

Polizeibeamte entdeckten in einem Wohnhaus in Wallichen zwei gestohlene Kamerunschafe, die anschließend ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben wurden. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa, 123RF/martinfredy

Einsatzkräfte des Inspektionsdienstes Süd wurden alarmiert, nachdem Hinweise auf einen unbefugten Aufenthalt eines 20-jährigen Mannes in einem Wohnhaus eingegangen waren.

Vor Ort stießen die Beamten auf eine Situation, die die Polizisten überraschte.

In dem Zimmer des jungen Mannes befanden sich zwei junge Kamerunschafe. Wie sich herausstellte, waren die Tiere zuvor von einer Koppel im Erfurter Stadtteil Vieselbach entwendet worden.

Der Mann gab gegenüber der Polizei an, zunächst lediglich ein Schaf mitgenommen zu haben. Aus Sorge, das Tier könne allein sein, habe er sich am darauffolgenden Tag entschlossen, ein weiteres Schaf zu holen.