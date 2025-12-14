Ungewöhnlicher Polizeieinsatz: Gestohlene Schafe in Wohnhaus entdeckt
Erfurt - Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Wallichen.
Einsatzkräfte des Inspektionsdienstes Süd wurden alarmiert, nachdem Hinweise auf einen unbefugten Aufenthalt eines 20-jährigen Mannes in einem Wohnhaus eingegangen waren.
Vor Ort stießen die Beamten auf eine Situation, die die Polizisten überraschte.
In dem Zimmer des jungen Mannes befanden sich zwei junge Kamerunschafe. Wie sich herausstellte, waren die Tiere zuvor von einer Koppel im Erfurter Stadtteil Vieselbach entwendet worden.
Der Mann gab gegenüber der Polizei an, zunächst lediglich ein Schaf mitgenommen zu haben. Aus Sorge, das Tier könne allein sein, habe er sich am darauffolgenden Tag entschlossen, ein weiteres Schaf zu holen.
Die Tiere wurden in einer Transportbox im Zimmer untergebracht. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass beide Schafe Anzeichen von Dehydrierung und Unterernährung aufwiesen. Inzwischen konnten sie ihrem Besitzer wieder übergeben werden.
Da der 20-Jährige zum Zeitpunkt des Einsatzes alkoholisiert war und unter Wahnvorstellungen litt, wurde er zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs sowie eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.
