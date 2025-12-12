Einbrüche in Erfurter Innenstadt: Täter erbeuten vierstelligen Bargeldbetrag

Erfurt - In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter in der Erfurter Innenstadt zwei Geschäfte ins Visier genommen.

In zwei Geschäften der Neuwerkstraße entstand in der Nacht zu Donnerstag ein hoher Sachschaden. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Modegeschäft sowie einem Reisebüro in der Neuwerkstraße und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.

Der angerichtete Schaden übersteigt die Beute deutlich: Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 5000 Euro.