Einbrüche in Erfurter Innenstadt: Täter erbeuten vierstelligen Bargeldbetrag
Erfurt - In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter in der Erfurter Innenstadt zwei Geschäfte ins Visier genommen.
Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Modegeschäft sowie einem Reisebüro in der Neuwerkstraße und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.
Der angerichtete Schaden übersteigt die Beute deutlich: Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 5000 Euro.
Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa