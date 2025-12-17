Brutal überfallen: Senior in Erfurt schwer verletzt
Erfurt - Am frühen Dienstagmorgen ist ein 73 Jahre alter Mann in Erfurt Opfer eines Raubüberfalls geworden.
Der Senior war gegen 6 Uhr mit seinem Rollator auf der Marie-Elise-Kayser-Straße unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Täter angegriffen wurde.
Nach bisherigen Erkenntnissen trat der Angreifer dem Mann von hinten in den Rücken, sodass dieser stürzte.
Während der Senior am Boden lag, schlug und trat der Täter weiter auf ihn ein. Anschließend raubte er dem 73-Jährigen das Smartphone sowie persönliche Dokumente und flüchtete unerkannt vom Tatort.
Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und hat Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen.
Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0326112 beim Inspektionsdienst Süd unter der Telefonnummer 0361/5743-23100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa