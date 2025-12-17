Brutal überfallen: Senior in Erfurt schwer verletzt

Erfurt - Am frühen Dienstagmorgen ist ein 73 Jahre alter Mann in Erfurt Opfer eines Raubüberfalls geworden.

In der Marie-Elise-Kayser-Straße in Erfurt kam es am frühen Morgen zu einem Raubüberfall auf einen Senioren. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa

Der Senior war gegen 6 Uhr mit seinem Rollator auf der Marie-Elise-Kayser-Straße unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Täter angegriffen wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen trat der Angreifer dem Mann von hinten in den Rücken, sodass dieser stürzte.

Während der Senior am Boden lag, schlug und trat der Täter weiter auf ihn ein. Anschließend raubte er dem 73-Jährigen das Smartphone sowie persönliche Dokumente und flüchtete unerkannt vom Tatort.

Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und hat Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen.