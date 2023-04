23.04.2023 08:54 Angriff mit Stein und Stange: Opfer erleiden Kopfverletzungen

In Sömmerda wurden am Freitag zwei Menschen mit einem Stein und einer Stange am Kopf verletzt. Die Polizei konnte die Täter ermitteln.

Von Carsten Jentzsch

Sömmerda - In Sömmerda wurden am Freitag zwei Menschen bei einem Angriff verletzt. Die Polizei ermittelt. Laut Polizeiangaben erlitten beide Opfer Platzwunden am Kopf. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, meldeten Anwohner am Abend eine Auseinandersetzung einer größeren Personengruppe. Die Beamten konnten vor Ort zwei Personen mit Platzwunden am Kopf feststellen. Bei den Ermittlungen stellte sich schließlich heraus, dass die beiden Opfer mit einem Stein und einer Stange am Kopf verletzt wurden. Die Verletzten wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Den Angaben nach konnten die Täter, zwei Männer im Alter von 32 und 27 Jahren, ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei sicherte umfangreich Spuren. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, erklärten die Beamten.

