17.04.2023 12:35 Auf offener Straße: 16-Jähriger verprügelt

Ein 16-Jähriger wurde am Freitag in Gera von einem bislang unbekannten Mann geschlagen und getreten. Der Junge kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

Von Carsten Jentzsch

Gera - Zu einem körperlichen Angriff auf einen Jugendlichen ist es am späten Freitagabend in Gera gekommen. Der 16-Jährige wurde laut Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123RF/chalabala Wie die Polizei am Montag mitteilte, entwickelte sich gegen 23.10 Uhr in der Werner-Petzold-Straße ein verbaler Streit zwischen einem 16-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann. Im Verlauf des Streits schlug der Unbekannte dem Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht. Der Junge ging zu Boden. Anschließend trat der Mann auf sein Opfer ein, ehe er vom Tatort flüchtete. Der 16-Jährige kam den Angaben nach zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei ermittelt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0365/829-0 entgegengenommen.



