Beschuss mit Feuerwerkskörpern: Beamte von Bereitschaftspolizei unterstützt

Weimar - Auf dem Goetheplatz in Weimar ist es am Freitagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Es hatte Hinweise seitens der Bevölkerung gegeben, dass sich Personen teilweise gegenseitig mit Silvesterfeuerwerk beschossen haben sollen.

Wie die Polizei am Samstagnachmittag mitteilte, führte die Polizeiinspektion (PI) Weimar einen Einsatz auf dem Goetheplatz durch, um das unkontrollierte Abbrennen von pyrotechnischen Erzeugnissen von mehreren Kleingruppen Jugendlicher zu unterbinden.

Die Polizei betonte am Nachmittag in einer offiziellen Pressemitteilung, dass - "entgegen der Darstellung in einigen Medien" - derzeit keine Hinweise darauf vorliegen, dass Polizeikräfte gezielt mit Pyrotechnik angegriffen oder beworfen wurden.

Ähnlich hatte sich die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei hierzu bereits am Morgen im Gespräch mit TAG24 geäußert.

Der Landeseinsatzzentrale lagen am Samstagmorgen nach eigenen Angaben keine Informationen über einen entstandenen Sachschaden oder verletzte Personen vor. In der Pressemitteilung am Nachmittag wurden hierzu keine gegenteiligen Angaben gemacht. Man verwies zudem auf den derzeitigen Erkenntnisstand.