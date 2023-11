BMW-Fahrerin scheitert bei Verfolgungsjagd mit Manöver: Polizei landet bei Durchsuchung Volltreffer

Hohenleuben - In Hohenleuben (Landkreis Greiz) sollte ein BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es kam jedoch zu einer Verfolgungsjagd - allerdings ohne Erfolg für die Frau am Steuer. Und die Beamten? Die wurden schließlich fündig!

Die Polizei wollte den BMW eigentlich in Hohenleuben einer Verkehrskontrolle unterziehen. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, beabsichtigen Beamte der Polizeiinspektion (PI) Greiz am gestrigen Dienstag in Hohenleuben gegen 13 Uhr einen BMW einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Bei dem Versuch das Fahrzeug durch Anhaltesignale zu stoppen, wurde das Auto jedoch plötzlich beschleunigt. Mit hoher Geschwindigkeit entzog man sich der Kontrolle.

Die anschließende Verfolgung führte bis nach Zeulenroda-Triebes (ebenfalls Landkreis Greiz). Dort wurde der BMW jedoch - trotz Rotlicht - über mehrere Ampeln gesteuert.

In der Ortslage Grüna konnte der BMW aufgrund eines Staus gestoppt werden. Jedoch kollidierte die 34-Jährige mit ihrem Fahrzeug - mit dem Ziel ihre Fahrt fortzusetzen - mit einem Streifenwagen.

Erst als ihr Auto bei dem Fahrmanöver in einen Seitengraben rutschte, endete die Fahrt. Die Frau konnte schließlich überwältigt und festgenommen werden.