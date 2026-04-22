Böses Erwachen am Hauptbahnhof: Mann im Schlaf bestohlen

Erfurt - Am Erfurt Hauptbahnhof ist in der Nacht auf Mittwoch ein 39-Jähriger Opfer eines Diebstahls geworden.

Am Erfurter Hauptbahnhof wurde ein schlafender Mann (39) bestohlen, dabei wurden Handy und Bargeld entwendet. (Symbolfoto) © Bundespolizeiinspektion Erfurt

Der Mann war laut Informationen der Polizei zwischen 2 Uhr und 3 Uhr auf einer Treppe eingeschlafen.

Als er wieder aufwachte, stellte er fest, dass unbekannte Täter seine Bauchtasche samt Inhalt gestohlen hatten.