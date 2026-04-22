Böses Erwachen am Hauptbahnhof: Mann im Schlaf bestohlen
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Erfurt - Am Erfurt Hauptbahnhof ist in der Nacht auf Mittwoch ein 39-Jähriger Opfer eines Diebstahls geworden.
Der Mann war laut Informationen der Polizei zwischen 2 Uhr und 3 Uhr auf einer Treppe eingeschlafen.
Als er wieder aufwachte, stellte er fest, dass unbekannte Täter seine Bauchtasche samt Inhalt gestohlen hatten.
Später konnte eine Streife der Bundespolizei die Tasche auf einem Bahnsteig wiederfinden, das Smartphone und Bargeld fehlten jedoch. Nun soll die Auswertung von Videomaterial dabei helfen, die Täter zu identifizieren.
Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Erfurt