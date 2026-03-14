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Eskalation bei Carpendale-Konzert: Betrunkene Frau schlägt und beißt um sich

Dieses Howard-Carpendale-Konzert in Erfurt hatte es nicht nur für so manchen Fan in sich, auch die Security-Mitarbeiter werden den Abend vermutlich nicht so schnell vergessen.

Von Juliane Bonkowski

Erfurt - Dieses Howard-Carpendale-Konzert in Erfurt hatte es nicht nur für so manchen Fan in sich, auch die Security-Mitarbeiter werden den Abend vermutlich nicht so schnell vergessen. Sie mussten sich von einer Anhängerin des Schlagersängers einiges bieten lassen.

Ob Schlagerstar Howard Carpendale (80) etwas mitbekommen hat von der Eskalation, wurde nicht bekannt.
Ob Schlagerstar Howard Carpendale (80) etwas mitbekommen hat von der Eskalation, wurde nicht bekannt.  © IMAGO / Karina Hessland

Die 48-jährige Frau aus dem thüringischen Landkreis Sömmerda hat offenbar zunächst etwas zu ausgelassen gefeiert, als ihr Idol am Freitagabend in der Messe Erfurt auf der Bühne stand.

Kein Wunder: Wie ein Polizeisprecher der Landespolizeiinspektion Erfurt berichtete, soll die Dame wohl etwas zu viel Alkohol getrunken haben - sie hatte stolze zwei Promille im Blut.

Andere Konzertbesucher sollen sich von ihr und ihren Begleiterinnen gestört gefühlt haben, weshalb die Feiernden des Konzertes verwiesen wurden.

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Davon war die 48-Jährige allerdings alles andere als begeistert, brachte ihren Unmut über den Ausschluss "in Form von Schlägen, Bissen und wüsten Beschimpfungen" gegen das Sicherheitspersonal zum Ausdruck, wie es hieß.

Security-Personal nach Bissen in Hände und Unterarme im Krankenhaus behandelt

Sicherheitsleute mussten die Frau aus der Konzerthalle bringen, das endete allerdings schmerzhaft für sie. (Symbolbild)
Sicherheitsleute mussten die Frau aus der Konzerthalle bringen, das endete allerdings schmerzhaft für sie. (Symbolbild)  © 123RF/ifzo

Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei kamen hinzu und brachten die Damen aus der Messe, wobei die äußerst betrunkene Frau erheblichen Widerstand geleistet haben soll.

Dennoch hatte sie wohl noch nicht genug. Die Securitymitarbeiter trafen erneut auf die renitente Dame, nachdem sie die von ihr durch Bisse in Unterarme und Hände zugefügten Verletzungen in einem Krankenhaus behandeln lassen haben.

Neue Situation, altes Spiel: "Diese reagierte wie zuvor und musste abermals durch die Polizei zur Räson gerufen werden", so der Behördensprecher.

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Nun wird sich die 48-Jährige wohl - wenn überhaupt - weniger an einen schönen Abend zurückerinnern. Stattdessen warten einige Anzeigen, die die Beamten gefertigt haben, auf sie. Ob es das wohl wert war?

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Karina Hessland, 123RF/ifzo

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