Nach Streit vor Disco: Frau wirft Stiefel und trifft Mann im Gesicht

Erfurt - Ein Streit zwischen zwei Personen hat am frühen Sonntagmorgen im Bereich des Erfurter Hauptbahnhofs einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Nach einem Streit vor einer Diskothek am Erfurter Hauptbahnhof wurde ein Mann (33) durch einen geworfenen Stiefel im Gesicht verletzt. (Symbolfoto) © 123rf/neydt

Bundespolizisten wurden zu einer Auseinandersetzung gerufen, die sich zwischen einer Diskothek am Busbahnhof, der Straßenbahnunterführung und dem Hauptbahnhof abgespielt hatte. Vor Ort trafen die Beamten auf eine zunächst unklare Situation sowie einen Mann mit einer Gesichtsverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein 33-jähriger Mann eine 24-jährige Frau vor einer Diskothek verbal bedrängt haben. Als diese ihn zurückwies, soll der Mann ein Taschentuch in ihre Richtung geworfen und zudem gespuckt haben.

Daraufhin eskalierte die Situation: Die Frau zog einen ihrer Stiefel aus und warf ihn nach dem Mann. Trotz eines Alkoholwertes von über 1,6 Promille traf sie den Mann mit dem Schuh im Gesicht. Der spitze Absatz verursachte eine Verletzung an der Oberlippe, der Mann musste medizinisch versorgt werden.