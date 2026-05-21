Kiloweise Rauschgift und Waffen gefunden: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Erfurt - Da ist den Beamten in Thüringen offenbar ein ganz dicker Fisch ins Netz gegangen! Die Polizei nahm in Erfurt einen mutmaßlichen Drogendealer (50) fest. Insgesamt wurden 4,5 Kilogramm Rauschgift beschlagnahmt, dazu mehrere Waffen.

Bei einem mutmaßlichen Drogendealer (50) klickten die Handschellen. Der Mann sitzt nun in U-Haft. (Symbolbild) © 123Rf/olegdudko

Bereits seit mehreren Wochen waren die Beamten dem 50-Jährigen auf der Spur - am 7. Mai schlugen sie zu! Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Zudem wurden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse durchgesetzt.

In einer Wohnung im Stadtteil Ilversgehofen fand die Polizei 1,3 Kilogramm Kokain, knapp zwei Kilogramm Haschisch, mehr als 170

Gramm Methamphetamin. Und damit nicht genug: Die Beamten konnten auch zwei Schusswaffen mit Munition und zwei Messer sicherstellen.



Zudem wurden 1400 Euro Bargeld und ein Handy beschlagnahmt. "Darüber hinaus wurden zwei Fahrräder und zwei E-Scooter aufgefunden, die zur Fahndung ausgeschrieben waren", teilen die Beamten mit.

Der 50-Jährige kam nach seiner Festnahme vor einen Haftrichter. Dieser schickte den Mann in U-Haft.