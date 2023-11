Diebe schlagen bei Firma zu und klauen mehrere Fahrzeuge, darunter ein schweres Gefährt

Marlishausen - In Marlishausen (Ilm-Kreis) sind mehrere Fahrzeuge gestohlen worden - darunter ein Lkw.

Laut Polizei wurden auch 250 Liter Dieselkraftstoff entwendet. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entwendeten Unbekannte in der vergangenen Nacht von 0 bis 1 Uhr mehrere Fahrzeuge von einem Firmengelände in der Arnstädter Straße.

Auch 250 Liter Dieselkraftstoff sind verschwunden.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich laut Polizei um einen blauen VW Transporter, Lkw ("Kipper") der Firma MAN in der Farbe Orange sowie ein Anhänger für Tieflader der Marke Goldhofer im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro.