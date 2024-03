Drogen und Tausende Euro - Polizei landet Volltreffer: Zwei Personen sitzen jetzt im Knast!

Es wurden unter anderem Geld und Drogen beschlagnahmt. © Landespolizeiinspektion Suhl

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnten Einsatzkräfte am Mittwoch (6. März) im Rahmen von Ermittlungen der Suhler Kripo in Bezug auf die Beschaffung von Betäubungsmitteln zwei Männer im Alter von 43 und 36 Jahren hochnehmen.

Den Angaben zufolge fanden die Ermittler im Auto der beiden ein Kilogramm Methamphetamin und über 5000 Euro Bargeld. Beides sei beschlagnahmt und die Personen vorläufig festgenommen worden, hieß es.

Auch eine am Folgetag stattgefundene Durchsuchung bei den Männern zu Hause verlief laut Polizei positiv. In einer der Wohnungen seien weitere Betäubungsmittel in nicht geringer Menge und in der anderen mehrere "dem Waffengesetz unterliegende" Gegenstände aufgefunden und sichergestellt worden, so die Beamten.