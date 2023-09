Durchsuchungen im Landkreis Gotha: Polizei findet Waffen und Drogen

Tambach-Dietharz - Bei Wohnungsdurchsuchungen in Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) hat die Polizei Waffen und Drogen gefunden.

Die Wohnungen der beiden Männer wurden durchsucht. (Symbolbild)

Wie die Polizei mitteilte, erhielten die Gothaer Beamten am späten Samstagabend einen Zeugenhinweis: Ein 29-Jähriger soll in der Straße der Einheit trotz Waffenbesitzverbot eine Langwaffe in seiner Wohnung aufbewahren. Der Verdacht konnte schließlich im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen bestätigt werden.

Zudem geriet ein weiterer Bewohner des Hauses in den Fokus. Der 39-Jährige soll den Angaben nach der eigentliche Eigentümer des Gewehres sein.

Letztlich fanden auf Weisung der Staatsanwaltschaft in den Wohnungen der beiden Männer Durchsuchungen statt.

Neben dem Luftdruckgewehr konnten noch weitere Waffen - darunter eine Pistole, ein Karabiner, ein Springmesser - sowie Munitionsteile beschlagnahmt werden.