Einbrecher macht in Einfamilienhaus fette Beute - Polizei ermittelt

Erfurt - Ein Einbrecher hat vor Kurzem in einem Erfurter Ortsteil fette Beute gemacht!

Die hinzugerufenen Beamten sicherten Spuren. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe er es geschafft, unerkannt zu flüchten. Der Unbekannte war den Angaben zufolge in ein Einfamilienhaus in Niedernissa eingedrungen - ohne Schaden zu verursachen.

Den Angaben zufolge machte er sich dort auf Beutezug und wurde schließlich im Arbeitszimmer fündig.

Mehr als 61.000 Euro habe er in einer Geldkassette gefunden, hieß es. Der Einbrecher steckte das Bargeld ein und flüchtete.