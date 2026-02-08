Fahrgast will Rechnung nicht bezahlen, schlägt Taxifahrer und beleidigt ihn rassistisch

Erfurt - Ein 35 Jahre alter irakischer Taxifahrer ist in Erfurt von einem 51-jährigen deutschen Fahrgast geschlagen und rassistisch beleidigt worden.

Der 35-jährige Taxifahrer wurde von einem Fahrgast angegriffen. (Symbolbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Der 35-Jährige trug dabei leichte Verletzungen davon und musste ambulant medizinisch behandelt werden, wie die Polizei mitteilte.

Der Taxifahrer brachte den Mann in der Erfurter Krämpfervorstadt in Richtung dessen Wohnanschrift.

Der 51-Jährige wollte die Taxirechnung jedoch nicht zahlen, weshalb es nach Polizeiangaben zu einem Streit kam. Der Fahrgast habe dem Taxifahrer dabei mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn rassistisch beleidigt.